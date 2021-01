Zingaretti: "In Parlamento le forze possono convergere" (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - "Nel Parlamento faremo appello ai rappresentanti dei cittadini perché tutti si assumino le proprie responsabilità. Ci sono forze liberali ed europeiste che possono convergere in questo sforzo". A dirlo è il segretario Nicola Zingaretti parlando alla direzione nazionale del Partito Democratico e commentando l'attuale crisi di governo in atto. "Rifiutiamo qualsiasi ipotesi di coinvolgimento delle forze di destra nazionalista. Vogliamo garantire trasparenza perché questa crisi approdi in un percorso parlamentare: questo governo è un governo parlamentare, non figlio di un diretto mandato parlamentare. Sarà quello il luogo in cui si dovranno assumere decisioni". Il leader dem ha sottolineato come "il campo di forze progressiste ha ricominciato a vincere. I nostri ... Leggi su agi (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - "Nelfaremo appello ai rappresentanti dei cittadini perché tutti si assumino le proprie responsabilità. Ci sonoliberali ed europeiste chein questo sforzo". A dirlo è il segretario Nicolaparlando alla direzione nazionale del Partito Democratico e commentando l'attuale crisi di governo in atto. "Rifiutiamo qualsiasi ipotesi di coinvolgimento delledi destra nazionalista. Vogliamo garantire trasparenza perché questa crisi approdi in un percorso parlamentare: questo governo è un governo parlamentare, non figlio di un diretto mandato parlamentare. Sarà quello il luogo in cui si dovranno assumere decisioni". Il leader dem ha sottolineato come "il campo diprogressiste ha ricominciato a vincere. I nostri ...

