Vaccinazioni: dal 19 gennaio vaccini solo per chi deve fare la seconda dose (Di domenica 17 gennaio 2021) Dal 19 gennaio in Friuli Venezia Giulia “proseguirà il piano di vaccinazione solo per chi ha in programma la somministrazione della seconda dose, mentre verranno posticipate le Vaccinazioni di chi si sottopone per la prima volta finché non vi sarà garanzia sui flussi di consegna dei vaccini”. Lo annuncia il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in merito al rallentamento delle forniture, che vede il Fvg fra le Regioni più colpite dai tagli. “Domani – dice – la vaccinazione prosegue come da programma, mentre chi è in agenda per la prima somministrazione da martedì, circa tremila persone delle categorie prioritarie, verrà ricontattato per stabilire una nuova data non appena ci sarà chiaro il quadro da Roma. Le agende saranno riaperte per le nuove richieste da ... Leggi su udine20 (Di domenica 17 gennaio 2021) Dal 19in Friuli Venezia Giulia “proseguirà il piano di vaccinazioneper chi ha in programma la somministrazione della, mentre verranno posticipate ledi chi si sottopone per la prima volta finché non vi sarà garanzia sui flussi di consegna dei”. Lo annuncia il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in merito al rallentamento delle forniture, che vede il Fvg fra le Regioni più colpite dai tagli. “Domani – dice – la vaccinazione prosegue come da programma, mentre chi è in agenda per la prima somministrazione da martedì, circa tremila persone delle categorie prioritarie, verrà ricontattato per stabilire una nuova data non appena ci sarà chiaro il quadro da Roma. Le agende saranno riaperte per le nuove richieste da ...

