Seconde case: si può venire in Toscana. Giani furioso, pronta un'ordinanza (Di domenica 17 gennaio 2021) Il governo sdogana gli spostamenti extra regionale. Il presidente della Regione chiede un chiarimento attraverso l'avvocatura: «Pronto a bloccarli con un’ordinanza» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 17 gennaio 2021) Il governo sdogana gli spostamenti extra regionale. Il presidente della Regione chiede un chiarimento attraverso l'avvocatura: «Pronto a bloccarli con un’

SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - sole24ore : Seconde case fuori regione: per Palazzo Chigi si possono raggiungere, per il numero verde di Speranza no… - Agenzia_Ansa : #Dpcm, ok recarsi nelle seconde case anche fuori dalla propria Regione #ANSA - ary_anna : RT @aureliomancuso: Scusi @robersperanza mi spiega perché si possono raggiungere le seconde case #fuoriregione e invece non si può andare a… - EugenioBerto70 : PALAZZO CHIGI, OK RECARSI NELLE SECONDE CASE ANCHE FUORI REGIONE -