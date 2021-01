Ricciardi contro i colori delle regioni | “Serve un lockdown di un mese”

ItsMrGiovi : Il consigliere del ministro della salute, tale Walter #Ricciardi, continua, da mesi, a sbraitare pubblicamente cont… - Boriss_1 : @Casti_F Di ufficiale c'è solo un articolo di libero al riguardo. Credo che i fans del Festival possano sare tranqu… - Ninni99305288 : Sanremo 2021, Walter Ricciardi 'cancella' il Festival? 'Luogo ideale per la diffusione del virus', bomba contro la… - infoitsalute : Ricciardi: «Serve un lockdown di un mese. Contro il virus misure più forti» - QAin51404808 : RT @WCostituzione: Sgarbi contro #Speranza 'che nulla sa di sanità parlare di sanità con l'ombra del consulente #Ricciardi' (in conclamato… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi contro

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...Stiamo perdendo tempo. Questo il pensiero, in estrema sintesi, di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e, in passato, consigliere ...