Luis Muriel meriterebbe una chance in una big? (Di domenica 17 gennaio 2021) L'attaccante colombiano continua ad essere decisivo, da titolare o a gara in corso: può aspirare alle "vere" big di Serie A? Leggi su 90min (Di domenica 17 gennaio 2021) L'attaccante colombiano continua ad essere decisivo, da titolare o a gara in corso: può aspirare alle "vere"di Serie A?

Atalanta_BC : 1???? Luis #Muriel ha raggiunto la doppia cifra dopo sole 16 giornate di @SerieA (e 14 presenze): è un nuovo recor… - DIEGOPERSEO : @PFonsecaCoach @friedkingroup @OfficialASRoma ATTACCO: Via Dzeko Perez UNDER e KLUIVERT EL SHAARAWY o GUEDES per… - AS_Baiz : I convocati per il match contro #PolesHellas Portieri: Perin, Silvestri Difensori: Demiral, Kjaer, Kyriakopoulos,… - J9David : RT @Atalanta_BC: 1???? Luis #Muriel ha raggiunto la doppia cifra dopo sole 16 giornate di @SerieA (e 14 presenze): è un nuovo record per i… - BreakoutFTBL : Luis Muriel last six games for Atalanta: ?? vs Roma ???? vs Bologna ?? vs Sassuolo ?? vs Parma ?? vs Benevento ??… -