LIVE Inter-Juventus 2-0 | Serie A in DIRETTA | Handanovic chiude su Chiesa all’86’

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? Chiellini mette giù Lukaku sulla sinistra, punizione in favore dell’. 86?! Prova ad accendersi l’ex Fiorentina nel finale, girata con il destro da dentro l’area chesventa in tuffo. 85? TERZO CAMBIO! Esce Lautaro Martinez, entra Sanchez. 84? Possesso palla dei giocatori dell’. 83? McKennie atterra Lukaku a centrocampo, punizione in favore dell’. 82? L’ex Borussia Dortmund va in contropiede conquistando il fondo e mettendo il pallone in mezzo, libera Danilo. 81? Ronaldo sbaglia l’apertura verso sinistra favorendo il recupero di Hakimi. 80? Prova a spingere lain questo finale, in cerca del goal utile quantomeno a riaprire la partita. 79? ...