Governo | Sibilia | ‘essere con Conte è essere con italiani’

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – "Il presidente Conte è e rimane l'unico faro nella nebbia dei numeri di queste ore. Ha saputo difendere gli interessi dell'Italia e saprà traghettare il nostro Paese fuori da questa orribile pandemia, l'unica crisi di cui dovremmo occuparci: è quello che gli italiani si aspettano, non certo i litigi e le sfide senza costrutto. essere dalla parte di Conte equivale ad essere dalla parte degli italiani". E' quanto scrive su Facebook il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “Il presidente Conte è e rimane l’unico faro nella nebbia dei numeri di queste ore. Ha saputo difendere gli interessi dell’Italia e saprà traghettare il nostro Paese fuori ...

È quanto scrive su Facebook il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Solo chi non ha a ... affrontata con coraggio e visione lunga da un governo autorevole, ripartendo da questa ...

