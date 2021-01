Giro d’Italia 2021 | chi partecipa? Nibali | Evenepoel | Ganna | Vlasov | tutte le certezze E gli altri big…

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il percorso delverrà probabilmente presentato a febbraio (per il momento non c’è una data certa), anche se si stanno rincorrendo diverse indiscrezioni come quelle della grande partenza a Torino e del possibile trittico dolomitico in cui spiccano Zoncolan e le Tre Cime di Lavaredo. Sul fronte del tracciato che ci accompagnerà dall’8 al 30 maggio non c’è dunque ancora nulla di ufficiale, ma nel frattempo si sta delineando il fronte deinti alla Corsa Rosa. Molti corridori hanno già scelto la pianificazione della propria stagione e hanno comunicato che si presenteranno al via della prima corsa stagionale di tre settimane, nonostante non si conosca la conformazione delle 21 tappe. Chi parteciperà al? Soffermiamoci su chi ha ...