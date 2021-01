Gianna Nannini attaccata per il suo ultimo video, la cantante ribadisce: “Non volevamo offendere. La clip non istiga alla violenza, la condanna” (Di domenica 17 gennaio 2021) Gianna Nannini dopo le polemiche in seguito al videoclip della sua canzone L’aria sta finendo, torna nuovamente a parlare del video e lo fa con un messaggio su Instagram. “Io e il regista Luca Lumaca vogliamo condividere con voi delle riflessioni sul video “L’aria sta finendo” – ha scritto la cantante su Instagram – Grazie a chi capira? che non era nelle nostre intenzioni offendere nessuno”. Il video, ribadisce la Nannini “non istiga alla violenza ma semmai la condanna” così come “condanna lo spreco delle risorse naturali e l’inquinamento o la mercificazione del corpo femminile o l’ingerenza dei mass media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021)dopo le polemiche in seguito aldella sua canzone L’aria sta finendo, torna nuovamente a parlare dele lo fa con un messaggio su Instagram. “Io e il regista Luca Lumaca vogliamo condividere con voi delle riflessioni sul“L’aria sta finendo” – ha scritto lasu Instagram – Grazie a chi capira? che non era nelle nostre intenzioninessuno”. Illa“nonma semmai la” così come “lo spreco delle risorse naturali e l’inquinamento o la mercificazione del corpo femminile o l’ingerenza dei mass media ...

officialmaz : Questo è un fotogramma dell'ultimo, video di Gianna #Nannini. Le forze dell'ordine rappresentate come maiali. Le st… - MediasetTgcom24 : Il sindacato di polizia contro Gianna Nannini: 'Video oltraggioso, si deve scusare' #giannanannini… - FQMagazineit : Gianna Nannini attaccata per il suo ultimo video, la cantante ribadisce: “Non volevamo offendere. La clip non istig… - ANNAQuercia : la differenza- gianna nannini roma - AgenziaOpinione : CODACONS * VIDEOCLIP GIANNA NANNINI: « PRESENTATO ESPOSTO E RICHIESTA DI SEQUESTRO ALLA POLIZIA POSTALE, INCITA ALL… -