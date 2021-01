Ferita di Matteo è sanguinante | molto difficile ricucire

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il Pd è unito nel tentativo “di dare una risposta al Paese”. Lo dice in un’intervista a La Stampa il capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio. Le elezioni “sarebbero una sciagura, ma non siamo disposti ad evitarle sommando i nostri voti alla destra sovranista”, spiega. Nella ricerca di voti per il governo Conte “c’è un sussulto di responsabilità da parte di molti per garantire stabilità in un momento così grave per il Paese” aggiunge, ma “ancora non c’è alcuna certezza”. per Delrio, nel pieno di un’emergenza sanitaria ed economica, dopo “una crisi aperta in maniera irresponsabile e ingiustificata, un appello ai parlamentari che si riconoscono nei nostri valori per diventare parte di un progetto politico è legittimo”. Ora è prioritario per il governo “non vivacchiare” e “aggiornare l’agenda di governo con un nuovo patto di legislatura”. A quel punto, “si verificherà la squadra, e chi ...