Crisi di governo, Renzi: "Domani Conte in Aula, ma non credo avrà la maggioranza" (Di domenica 17 gennaio 2021) ... "Se Conte vuole, Crisi risolta in due ore" "Noi non abbiamo mai pensato che l'obiettivo fosse 'cacciare Conte' " dice il leader di Italia Viva a Lucia Annunziata - Leggo di ricostruzioni secondo cui ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 gennaio 2021) ... "Sevuole,risolta in due ore" "Noi non abbiamo mai pensato che l'obiettivo fosse 'cacciare' " dice il leader di Italia Viva a Lucia Annunziata - Leggo di ricostruzioni secondo cui ...

luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - silvestrigreg : RT @TNannicini: Sono d’accordo con @nzingaretti che la crisi al buio sia sbagliata e che al governo serva una discontinuità nei contenuti,… - marino29b : RT @Patty66509580: Crisi di governo, direzione del Pd alla vigilia del voto in Aula. Bettini: “No a tavolo con Renzi, inaffidabile. Conte p… -