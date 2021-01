Clemente Mastella, trasformista illuminato (Di domenica 17 gennaio 2021) Poiché ogni responsabile oggi va illuminato, non resta che spostarci su chi alla “luce del sole” ha sempre operato. Sull’illuminatissimo Clemente Mastella. Uno a cui la parola “costruttore” si attaglia alla perfezione, diviene abito su misura, financo grisaglia istituzionale, soprattutto perde l’aura troppo quirinalizia per mutarsi in eterna solare commedia all’italiana. Responsabile, trasformista o costruttore, Clemente Mastella da Ceppaloni è uno di cui si sa tutto, ogni aspetto della vita privata e pubblica è alla luce del sole. Lungo la sua sempiterna carriera non è stato difficile carpire i segreti del suo successo, ci ha pensato lui a diffonderli urbi et orbi. Lui che i media se li incarta come con i giornali una volta si incartava il pesce. Da precursore di ogni Rocco Casalino ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Poiché ogni responsabile oggi va, non resta che spostarci su chi alla “luce del sole” ha sempre operato. Sull’illuminatissimo. Uno a cui la parola “costruttore” si attaglia alla perfezione, diviene abito su misura, financo grisaglia istituzionale, soprattutto perde l’aura troppo quirinalizia per mutarsi in eterna solare commedia all’italiana. Responsabile,o costruttore,da Ceppaloni è uno di cui si sa tutto, ogni aspetto della vita privata e pubblica è alla luce del sole. Lungo la sua sempiterna carriera non è stato difficile carpire i segreti del suo successo, ci ha pensato lui a diffonderli urbi et orbi. Lui che i media se li incarta come con i giornali una volta si incartava il pesce. Da precursore di ogni Rocco Casalino ...

