Carlo Conti e la strana situazione: “…vuole l’uomo morto” (Di domenica 17 gennaio 2021) Carlo Conti ha un ottimo rapporto con i social network, e cosi si è mostrato in un momento di vita vera insieme al piccolo Matteo. Carlo Conti (Instagram)Carlo Conti ha vissuto un 2020 molto particolare. Il contagio da Covid-19 ha animato i mesi del conduttore, che ha dovuto fronteggiare il virus come migliaia di italiani. Un’esperienza traumatica, come per buona parte delle persone che si sono trovate a far fronte al contagio. E’ stato lo stesso presentatore che poi, nelle settimane successive alla guarigione, ha raccontato diversi particolari. La preoccupazione per la sua salute ma anche per quella della sua famiglia, i ringraziamenti per i medici che lo hanno assistito che hanno evitato che l’infezione potesse creare danni gravi. Conti ne è uscito ... Leggi su kronic (Di domenica 17 gennaio 2021)ha un ottimo rapporto con i social network, e cosi si è mostrato in un momento di vita vera insieme al piccolo Matteo.(Instagram)ha vissuto un 2020 molto particolare. Il contagio da Covid-19 ha animato i mesi del conduttore, che ha dovuto fronteggiare il virus come migliaia di italiani. Un’esperienza traumatica, come per buona parte delle persone che si sono trovate a far fronte al contagio. E’ stato lo stesso presentatore che poi, nelle settimane successive alla guarigione, ha raccontato diversi particolari. La preoccupazione per la sua salute ma anche per quella della sua famiglia, i ringraziamenti per i medici che lo hanno assistito che hanno evitato che l’infezione potesse creare danni gravi.ne è uscito ...

emabrue : Ascolti Tv 16 gennaio: Maria De Filippi fa il 30% e imbusta Carlo Conti. Gramellini traina Il tabaccaio di Vienna - sticazzimelrose : @Lucap08855602 @micene_return @GiusCandela Questo non lo ricordo. Cmq quello che sostengono da anni è che Maria sul… - zazoomblog : Melissa Satta ad Affari Tuoi che frecciate a Boateng. Carlo Conti spiazzato gelo in studio - #Melissa #Satta… - AZagliani : RT @justcallme_sug: Maria De Filippi e Carlo Conti sono così IMMENSI che per loro le barriere Mediaset/Rai non esistono. #Amici15 - infoitcultura : Melissa Satta, frecciata all'ex marito Boateng in diretta a Affari Tuoi. Carlo Conti reagisce così -