Traffico Roma del 16-01-2021 ore 17:30 (Di sabato 16 gennaio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione con il nuovo decreto prorogato al 30 Aprile lo Stato d'emergenza è confermato fino al 15 febbraio il divieto di spostamento tra regioni se non per validi motivi certificati poco Traffico sul Grande Raccordo Anulare è maggiormente concentrato in carreggiata esterna tra Ardeatina e Anagnina anche per un precedente e incidente si circola senza disagi sulle tratto cittadino della A24 sull intero tratto della tangenziale est è sempre prudenza sul viadotto della Magliana perché nei prossimi ta dei lavori di manutenzione in corso escludono rallentamenti vicino via del Cappellaccio Provenendo da entrambe le direzioni circolazione sostenuta e rallentata sulla Lungotevere tra Largo Amerigo Petrucci e Ponte Cavour n direzione del Flaminio in questo ma ora sono aumentati gli spostamenti anche su Viale del ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-01-2021 ore 17:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Rifiuti fatti passare per compost e sotterrati in campagna nell'agro pontino, chiesto il processo per diciotto persone

Per la Dda, il prodotto inquinante sarebbe stato sversato su terreni di Cori, Pontinia, Maenza, Sabaudia, Roma e Ardea. Coinvolte quattro aziende: la Sep di ...

Traffico di droga per conto della mafia, inflitte sei condanne

E’ la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Caltanissetta, Santi Bologna, nei confronti di sei persone, coinvolte nell’operazione “Druso”, su un traffico di droga ... Caltanissetta, e Roma) grazie ...

