Traffico Roma del 16-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021) LuceverdeBentrovati da la redazione si circola senza difficoltà in questo primo pomeriggio sulle Grande Raccordo Anulare sulle tratto Urbano dellaTeramo poco ilanche sull’intero percorso della tangenziale est e nella fascia verde diper prevenire un ulteriore aumento delle polveri sottili da oggi 16 gennaio e per ulteriori tre giorni dalle 7:30 alle 20:30 con la circolazione per i veicoli più inquinanti ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed 1 gli autoveicoli a benzina Euro 0 1 e 2 e i diesel Euro 0 1 e 2 Maggiore prudenza sulla viadotto della Magliana perché in prossimità dei lavori non si escludono rallentamenti vicino via del Cappellaccio Provenendo da entrambe le direzioni nel frattempo riaperte Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Falcone Borsellino elettrauto della panoramica ...