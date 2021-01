Sampdoria | Ranieri | «Questi vogliono farmi morire Torregrossa ottimo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Claudio, tecnico della, celebra la vittoria sull’Udinese arrivata con i gol di Candreva e: le sue parole Claudioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della suasull’Udinese. Le sue parole.– «Con lui e Quagliarella, ma anche Keita e Gabbiadini, potrò cambiare qualcosa in fase offensiva. Sono tutti attaccanti di ottima qualità. L’importante è far quadrare la squadra e mantenere l’equilibrio. Sembra che sia stato sempre con noi. È arrivato, sorridente, sempre a disposizione. Avevo ottime referenze, mi piaceva come calciatore. Come uomo è solare, è apposto. Può stare bene con tutti: con Quagliarella, Keita e Gabbiadini. Può fare qualsiasi ruolo, mi permette di fare qualsiasi cosa. Speriamo che riesca a prendersi ...