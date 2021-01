Pd e M5S invocano il soccorso rosso dell’Anpi: appello all’antifascismo per salvare le poltrone (Di sabato 16 gennaio 2021) Il sospetto era fortemente fondato, ora c’è la certezza: pur di non mollare le poltrone, Pd e M5S hanno iniziato a raschiare il fondo del barile. Oggi, infatti, è stato divulgato un appello sottoscritto dai due partiti insieme a una trentina di associazioni e movimenti politici, tra i quali spiccano l’Anpi e le Sardine, per una grande “alleanza democratica e antifascista”. “Uniamoci per salvare l’Italia” è il titolo del documento, che chiama a raccolta, neanche a dirlo, “le forze migliori della società”. L’appello all’antifascismo di Pd, M5S e Anpi L’appello all’antifascismo sottoscritto da Pd, M5S, Anpi, Sardine e altri è una sorta di manifesto in 10 punti, che non cita direttamente la crisi del governo, ma fa capire che là vuole andare a parare sia per la tempistica ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Il sospetto era fortemente fondato, ora c’è la certezza: pur di non mollare le, Pd e M5S hanno iniziato a raschiare il fondo del barile. Oggi, infatti, è stato divulgato unsottoscritto dai due partiti insieme a una trentina di associazioni e movimenti politici, tra i quali spiccano l’Anpi e le Sardine, per una grande “alleanza democratica e antifascista”. “Uniamoci perl’Italia” è il titolo del documento, che chiama a raccolta, neanche a dirlo, “le forze migliori della società”. L’di Pd, M5S e Anpi L’sottoscritto da Pd, M5S, Anpi, Sardine e altri è una sorta di manifesto in 10 punti, che non cita direttamente la crisi del governo, ma fa capire che là vuole andare a parare sia per la tempistica ...

