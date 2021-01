NBA, come si sono concluse le partite giocate nella notte (Di sabato 16 gennaio 2021) sono da poco terminati i match disputati nella notte italiana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le partite. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 16 gennaio 2021)da poco terminati i match disputatiitaliana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ...

GruwFrequency : RT @rprat75: Anche stanotte un impatto marginale sulla partita dei Nuggets. Ma siamo appena partiti. Campazzo saprà imporsi come in Europa… - AlessioLaker : RT @TheShotIT: L'impatto di Facundo Campazzo in NBA è stato molto più silenzioso di quanto alcuni si aspettavano: appena 12 minuti di media… - GiulioFichel : @lucio_funk Sì beh commenta l'NBA, non l'economia politica. Ed è lì in qualità di intrattenitore, funziona come opi… - nista192sette : @JioH501 Facciamo come in NBA, allacciate le cinture - ciprycanovi : RT @rprat75: 870.000 dollari (sanzione complessiva) sono più di quanto io abbia guadagnato per lavoro in una vita. Complimenti a Irving che… -