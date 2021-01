Mara Venier via dalla Rai: stavolta potrebbe andare diversamente (Di sabato 16 gennaio 2021) Mara Venier, padrona di casa di Domenica In, è la regina degli ascolti della domenica italiana. Ma le cose potrebbero andare diversamente Zia MaraMara Venier, con la sua simpatia da buongustaia veneta, è la regina incontrastata della domenica italiana. Il suo in Rai è stato un gran ritorno ma da un pò di tempo si vocifera che verrà presto sostituita. Tanti i nomi in corsa: da Eleonora Daniele a Francesca Fialdini. Ad indire un sondaggio sulla ipotetica sostituta, Nicola Carraro, ex produttore cinematografico ed editore, ma soprattutto marito di Mara Venier, che fa un pò di nomi plausibili alla conduzione. Le sue 3 proposte sono: Antonella Clerici, Eleonora Daniele e Caterina Balivo, un pò scomparsa ... Leggi su kronic (Di sabato 16 gennaio 2021), padrona di casa di Domenica In, è la regina degli ascolti della domenica italiana. Ma le coseroZia, con la sua simpatia da buongustaia veneta, è la regina incontrastata della domenica italiana. Il suo in Rai è stato un gran ritorno ma da un pò di tempo si vocifera che verrà presto sostituita. Tanti i nomi in corsa: da Eleonora Daniele a Francesca Fialdini. Ad indire un sondaggio sulla ipotetica sostituta, Nicola Carraro, ex produttore cinematografico ed editore, ma soprattutto marito di, che fa un pò di nomi plausibili alla conduzione. Le sue 3 proposte sono: Antonella Clerici, Eleonora Daniele e Caterina Balivo, un pò scomparsa ...

