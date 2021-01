Inter, esame scudetto con la Juve: Conte si affida ai ‘titolarissimi’ (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Inter ospita domani sera al ‘Meazza’ la Juventus nel Derby d’Italia della 18° giornata del campionato di Serie A. Le possibili scelte di Conte e Pirlo Crocevia scudetto per l’Inter nel big match di domani sera a San Siro contro la Juventus. Match non ancora decisivo per la corsa al titolo, ma che sicuramente dirà molto sulle ambizioni per la vittoria finale delle due grandi antagoniste del calcio italiano. Derby d’Italia ad alta elettricità, malgrado l’assenza del tutto esaurito sugli spalti del ‘Meazza’ per la nota e delicata situazione sanitaria. Inter alla prova del nove e alla ricerca della vittoria smarrita, dopo il passo falso di Genova contro la Sampdoria e il pari con rimpianti (tanti) dell’Olimpico nella tana della Roma. Un’occasione per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) L’ospita domani sera al ‘Meazza’ lantus nel Derby d’Italia della 18° giornata del campionato di Serie A. Le possibili scelte die Pirlo Croceviaper l’nel big match di domani sera a San Siro contro lantus. Match non ancora decisivo per la corsa al titolo, ma che sicuramente dirà molto sulle ambizioni per la vittoria finale delle due grandi antagoniste del calcio italiano. Derby d’Italia ad alta elettricità, malgrado l’assenza del tutto esaurito sugli spalti del ‘Meazza’ per la nota e delicata situazione sanitaria.alla prova del nove e alla ricerca della vittoria smarrita, dopo il passo falso di Genova contro la Sampdoria e il pari con rimpianti (tanti) dell’Olimpico nella tana della Roma. Un’occasione per ...

CH4NELS_ : inter juve prima dell'esame voglio morire tbh - robtor83 : La #Roma come sempre cade nel momento in cui deve decollare: 5 punti su 24 contro le big sono uno score che deve fa… - Mariano_Amelio : Roma fallisce l'ennesimo esame ha incontrato Napoli, Atalanta, Inter, Lazio e ne esce carica di meraviglia e gol q… - RaiSport : Per il derby d'Italia #Inter in cerca di conferme, con la rosa al completo #calcio #SerieA #InterJuventus ?? - internewsit : Brambati: «Inter-Juventus? Esame di maturità per la squadra di Conte» - -