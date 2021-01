ZZiliani : Superbo Genoa. Come già il Sassuolo, pur sconfitto 2-3 ai supplementari ha messo sotto la Juventus del Maestro Pirl… - ansa_liguria : Genoa, Ballardini: 'A Bergamo servirà tanta sostanza' - tuttoatalanta : Genoa, Ballardini: 'Senza Champions Atalanta tra le migliori. Strootman e Onguené pronti' - ItaSportPress : Genoa, Ballardini: 'Con l'Atalanta una gara difficile, ma anche noi stiamo bene. Strootman...' -… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Atalanta, #Gasperini: 'Occhio al #Genoa, #Ballardini ha fatto miracoli' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

GENOVA, 16 GEN - "Sarà una gara difficile. Ma abbiamo tutta la voglia di renderla difficile anche a loro perché stanno bene però anche il Genoa credo non stia male quindi farà una bella partita". E' f ...GENOVA. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia a testa alta contro la Juventus, il Genoa di Ballardini riparte in campionato sfidando l'Atalanta del grande ex Gasperini. Ma il tecnico rossoblù avrà due ...