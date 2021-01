Dalle medie alle superiori: Open-Day IIS ‘Trani-Moscati’ per i tecnici del futuro (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Open day in modalità telematica, domenica 17 gennaio Dalle ore 10 alle ore 13, per l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Trani-Moscati’ di Salerno (per partecipare, collegarsi attraverso il seguente link: https://meet.google.com/gaw-crib-kvz) La scuola superiore, tra le più antiche della provincia, oggi conta i seguenti cinque indirizzi di studio: servizi culturali e dello spettacolo; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico e ottico; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; industria ed artigianato per il made in Italy; manutenzione e assistenza tecnica. L’attuale assetto dell’IIS “F.Trani – G. Moscati” deriva dall’accorpamento, dall’1 settembre 2012, dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Giuseppe Moscati” ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –day in modalità telematica, domenica 17 gennaioore 10ore 13, per l’Istituto di Istruzione Superioredi Salerno (per partecipare, collegarsi attraverso il seguente link: https://meet.google.com/gaw-crib-kvz) La scuola superiore, tra le più antiche della provincia, oggi conta i seguenti cinque indirizzi di studio: servizi culturali e dello spettacolo; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico e ottico; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; industria ed artigianato per il made in Italy; manutenzione e assistenza tecnica. L’attuale assetto dell’IIS “F.Trani – G. Moscati” deriva dall’accorpamento, dall’1 settembre 2012, dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Giuseppe Moscati” ...

radavelid : RT @ciccimitterrand: Questo studio del 2018 ad esempio spiega che -a parità di performance- i maschi figli di immigrati hanno più possibili… - niimasolo : Riguardo la scelta dopo le medie io ero sicurissima sin dalle elementari di voler far il classico e nel test era us… - Queenxsarcasm : Appena ''disegnato'' un tulipano viola con dentro tipo una luce sospeso in uno sfondo grigio mentre ascoltavo i BTS… - mu_antonella : @wolfPris ?????????? io non lo guardo dalle medie, però mi spiace per chi si fa le serate a commentarlo. - Cristoincroce1 : RT @oprofondo: @Cristoincroce1 Quello che è stato bocciato in terza elementare è stato bocciato anche due volte in prima media, è uscito da… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle medie Scuola, ecco chi rientra in classe e chi resta in dad Il Sole 24 ORE METEO – Breve pausa dal MALTEMPO, ma sta per arrivare un nuovo PEGGIORAMENTO, ecco i dettagli

Qualche fiocco a bassa quota nella prima metà di oggi Sebbene al momento le condizioni meteo appaiono relativamente stabili e asciutte in tutto il territorio nazionale, ?

Azienda inglese offre 50mila sterline per diventare vegani

Azienda inglese offre 50mila sterline per diventare vegani. L'unica richiesta è di mostrare i prodotti sui social.

Qualche fiocco a bassa quota nella prima metà di oggi Sebbene al momento le condizioni meteo appaiono relativamente stabili e asciutte in tutto il territorio nazionale, ?Azienda inglese offre 50mila sterline per diventare vegani. L'unica richiesta è di mostrare i prodotti sui social.