Atlantia | parte il riassetto Aspi ma con Cdp-fondi si va a rilento

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ok dei soci alla scissione di Autostrade con il 99,7% dei voti favorevoli. Scontro sulla due diligence. Società: evasi 2 mila quesiti ma per Cassa mancano dati

Ok dei soci alla scissione di Autostrade con il 99,7% dei voti favorevoli. Scontro sulla due diligence. Società: evasi 2 mila quesiti ma per Cassa mancano dati ...LA DELIBERAROMA Una maggioranza bulgara conferma l'apertura di una seconda via per definire la cessione di Autostrade per l'Italia da parte di Atlantia. All'assemblea dei soci di ieri il 99,7% ...