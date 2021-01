Zone rosse di serie A e zone rosse di serie B

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 15 gennaio 2021) di Vincenzo Cutraro Dalle recenti novità, che vedono diverse tipologie di zona gialla,come quella “rafforzata”, abbiamo scoperto anche una differenza all’interno delle: quella diA e quella diB. Parliamo della vergognosa distinzione che inspiegabilmente, da marzo, riserva un trattamento diverso alle aziende e ai cittadini delle prime, che sono in tutto una decina rispetto alle centinaia di città che hanno subito queste restrizioni. Le “nuove”, infatti, oltre ai decreti “Ristoro” e “Rilancio” non hanno avuto alcuna misura dedicata, quasi come se esistessero ...