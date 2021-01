Ufficiale: Stefano Gori torna al Pisa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con la Juventus F.C. l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Gori. Per il portiere, classe 1996, si tratta di un ritorno sotto la Torre dopo il trasferimento in maglia bianconera al termine della passata stagione. Stefano Gori è già a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Luca D’Angelo. https://twitter.com/PisaSC/status/1350012968327663617?s=20 Foto: Twitter Pisa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) IlSporting Club comunica di aver definito con la Juventus F.C. l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Per il portiere, classe 1996, si tratta di un ritorno sotto la Torre dopo il trasferimento in maglia bianconera al termine della passata stagione.è già a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Luca D’Angelo. https://twitter.com/SC/status/1350012968327663617?s=20 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

