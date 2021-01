Stefano Cucchi, al processo d’appello chieste pene più severe per i Carabinieri (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel corso del processo d’appello sull’omicidio di Stefano Cucchi, sono state avanzate le richieste della Procura nei confronti dei 2 Carabinieri già condannati in primo grado, Alessio di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Al contempo, è stata richiesta l’assoluzione per il Carabiniere che ha rotto il silenzio sulla morte del geometra romano. processo Cucchi, chiesti 13 anni per i Carabinieri Nel corso del processo di primo grado rinominato Cucchi-bis, i Carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro erano stati condannati a 12 anni di prigione per omicidio preterintenzionale. Il tutto accadeva a novembre del 2019, una data a suo modo storica per la storia del processo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel corso delsull’omicidio di, sono state avanzate le ridella Procura nei confronti dei 2già condannati in primo grado, Alessio di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Al contempo, è stata richiesta l’assoluzione per il Carabiniere che ha rotto il silenzio sulla morte del geometra romano., chiesti 13 anni per iNel corso deldi primo grado rinominato-bis, iDi Bernardo e D’Alessandro erano stati condannati a 12 anni di prigione per omicidio preterintenzionale. Il tutto accadeva a novembre del 2019, una data a suo modo storica per la storia del...

