«Sono autistico e chiuso in casa da marzo | fatemi vedere i miei compagni»

Paolo è iscritto all'ultimo anno di un liceo in Sicilia e dall'inizio della pandemia non ha più messo piede a scuola. Ma per lui la Dad è impossibile. La mamma: «Adesso ho paura perché sta subendo un trauma che andrà recuperato»Gli studenti disabili, e le loro famiglie, sono stati abbandonati"

I fratelli Damiano e Margherita Tercon ripartiranno nel 2021 con un nuovo format proprio all'ombra dell'arco d'Augusto di Rimini. Insieme ai Photogenici, al secolo Marco Iannitello e Michele Abbondanz ...

I fratelli Damiano e Margherita Tercon ripartiranno nel 2021 con un nuovo format proprio all'ombra dell'arco d'Augusto di Rimini. Insieme ai Photogenici, al secolo Marco Iannitello e Michele Abbondanz ... Il primo sketch uscirà domenica pomeriggio alle ore 14 sui canali Facebook e Instagram dei Terconauti e de I Photogenici