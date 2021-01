Pfizer ci consegnerà il 30 per cento di vaccini in meno. Arcuri spiazzato: “Decisione grave che ci penalizza” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli europei dovranno aspettarsi una diminuzione delle consegne di vaccini anti-Covid Pfizer verso Norvegia ed Europa a partire dalla prossima settimana, per il tempo necessario al laboratorio americano per ripartire con una capacità produttiva massima, che sarà portata da 1,3 a 2 miliardi di dosi l’anno. Ad annunciarlo è stato l’Istituto di sanità pubblico norvegese, parlando di una “riduzione temporanea che avrà effetti su tutti i Paesi europei”. Lo riporta France 24. La nota del commissario Arcuri “Alle 15,38 di oggi la Pfizer ha comunicato unilateralmente che a partire da lunedì consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regioni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli europei dovranno aspettarsi una diminuzione delle consegne dianti-Covidverso Norvegia ed Europa a partire dalla prossima settimana, per il tempo necessario al laboratorio americano per ripartire con una capacità produttiva massima, che sarà portata da 1,3 a 2 miliardi di dosi l’anno. Ad annunciarlo è stato l’Istituto di sanità pubblico norvegese, parlando di una “riduzione temporanea che avrà effetti su tutti i Paesi europei”. Lo riporta France 24. La nota del commissario“Alle 15,38 di oggi laha comunicato unilateralmente che a partire da lunedìal nostro Paese circa il 29 perdi fiale di vaccino inrispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regioni ...

NicolaMelloni : RT @AndreaRoventini: Sembra che la Pfizer consegnerà il 29% in meno delle dosi promesse. Che ne pensano i sostenitori di #vaccinareh24 osse… - Agenzia_Ansa : Arcuri: 'Da lunedì Pfizer consegnerà il 29% di dosi di in meno. Così sarà difficile proseguire con le vaccinazioni'… - 19donatella : RT @SecolodItalia1: Pfizer ci consegnerà il 30 per cento di vaccini in meno. Arcuri spiazzato: “Decisione grave che ci penalizza” https://t… - Gaetanomast : RT @Ruffino_Lorenzo: Difficile fare programmi su come gestire le vaccinazioni se Pfizer decide da un giorno all'altro autonomamente di ridu… - Kentel_ : 'Alle 15,38 di oggi la Pfizer ha comunicato unilateralmente che a partire da lunedì consegnerà al nostro Paese circ… -