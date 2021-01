La risposta di Mattarella a Salvini che gli chiede “di fare in fretta” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ieri Matteo Salvini, lasciando la Camera aveva dichiarato: “Ho appena parlato con il presidente Mattarella, gli ho chiesto non solo a nome del centrodestra, ma a nome di 60 milioni di italiani, di fare in fretta, se c’è un governo vogliamo saperlo, o Conte va a dimettersi, o viene in Parlamento. Noi chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare agli itlaliani e al Parlamento cosa succede, se non ha più i numeri si faccia da parte”. “Gli italiani – ha detto ancora Salvini riferendosi al colloquio con Mattarella – hanno il problema della salute, della scuola, milioni di studenti sono a casa e del lavoro, non è possibile perdere altro tempo”. “Non ci possiamo permettere – conclude – un governo fantasma che litiga e perde tempo”. Oggi Maurizio Breda sul Corriere della Sera ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ieri Matteo, lasciando la Camera aveva dichiarato: “Ho appena parlato con il presidente, gli ho chiesto non solo a nome del centrodestra, ma a nome di 60 milioni di italiani, diin, se c’è un governo vogliamo saperlo, o Conte va a dimettersi, o viene in Parlamento. Noi chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare agli itlaliani e al Parlamento cosa succede, se non ha più i numeri si faccia da parte”. “Gli italiani – ha detto ancorariferendosi al colloquio con– hanno il problema della salute, della scuola, milioni di studenti sono a casa e del lavoro, non è possibile perdere altro tempo”. “Non ci possiamo permettere – conclude – un governo fantasma che litiga e perde tempo”. Oggi Maurizio Breda sul Corriere della Sera ...

