How to be at Home, il corto che illustra le difficoltà dell’isolamento (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giorno di isolamento numero 125. O forse 126. Ho perso il conto. In questi mesi di pandemia a volte mi sembra di essere in prigione, il semaforo delle regioni che segna la mia ora di aria sociale. In prigione senza colpa ma con cognizione di causa: ci sto perché so che è quello che è giusto fare adesso, perché è il mio contributo per combattere il virus, eppure ogni giorno in più di rosso sul calendario è un giorno in più di solitudine che mi pesa. Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giorno di isolamento numero 125. O forse 126. Ho perso il conto. In questi mesi di pandemia a volte mi sembra di essere in prigione, il semaforo delle regioni che segna la mia ora di aria sociale. In prigione senza colpa ma con cognizione di causa: ci sto perché so che è quello che è giusto fare adesso, perché è il mio contributo per combattere il virus, eppure ogni giorno in più di rosso sul calendario è un giorno in più di solitudine che mi pesa.

Siperg1 : RT @Siperg1: Sentite lo zio come mi sfonda il culo a casa senza la moglie e com'è arrapato. Video completo su #Onlyfans ?? - yangleeful : Your Pinterest home page is how your brain looks EEEEEEEH PERÒ NON VALE CAZZO - cybersec_feeds : RT @TrendMicroItaly: Come proteggere la privacy dei bambini che studiano e seguono le lezioni da casa? Una riflessione che può essere fon… - infoaziendesrl : RT @TrendMicroItaly: Come proteggere la privacy dei bambini che studiano e seguono le lezioni da casa? Una riflessione che può essere fon… - TrendMicroItaly : Come proteggere la privacy dei bambini che studiano e seguono le lezioni da casa? Una riflessione che può essere… -

Ultime Notizie dalla rete : How Home 6 oggetti irresistibili della nuova home collection Balenciaga

Harry Nuriev lancia la prima collezione per la casa da comprare dentro un videogame, tra pavimenti blu, pellicce al neon e cuscini a forma di (u)mano.

Tutto pronto per il debutto della Home edition di Expo Riva Schuh e Gardabags

RIVA DEL GARDA. Tutto è pronto per la nuova edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma dal 16 al 19 gennaio la fiera internazionale di riferimento per la calzatura di volume e il suo salone ...

Harry Nuriev lancia la prima collezione per la casa da comprare dentro un videogame, tra pavimenti blu, pellicce al neon e cuscini a forma di (u)mano.RIVA DEL GARDA. Tutto è pronto per la nuova edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma dal 16 al 19 gennaio la fiera internazionale di riferimento per la calzatura di volume e il suo salone ...