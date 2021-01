Gianna Nannini, il suo video contro la polizia e le polemiche: cosa è successo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il video del nuovo singolo di Gianna Nannini ha alimentato alcune polemiche da parte della polizia che accusa la cantante italiana di 'istigazione all'odio'. Non si placano le polemiche riguardanti il video de L'aria sta finendo, il nuovo singolo di Gianna Nannini, considerato "vergognoso" dalla polizia italiana, la quale accusa la rockstar di "istigazione all'odio". Questa settimana, il sindacato di polizia Fsp ha puntato il dito contro Gianna Nannini per il videoclip del suo nuovo singolo. Le immagini della discordia sono state condivise su Youtube ormai un mese fa, ma solo in questi giorni sta facendo discutere il frangente in cui ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ildel nuovo singolo diha alimentato alcuneda parte dellache accusa la cantante italiana di 'istigazione all'odio'. Non si placano leriguardanti ilde L'aria sta finendo, il nuovo singolo di, considerato "vergognoso" dallaitaliana, la quale accusa la rockstar di "istigazione all'odio". Questa settimana, il sindacato diFsp ha puntato il ditoper ilclip del suo nuovo singolo. Le immagini della discordia sono state condivise su Youtube ormai un mese fa, ma solo in questi giorni sta facendo discutere il frangente in cui ...

officialmaz : Questo è un fotogramma dell'ultimo, video di Gianna #Nannini. Le forze dell'ordine rappresentate come maiali. Le st… - MediasetTgcom24 : Il sindacato di polizia contro Gianna Nannini: 'Video oltraggioso, si deve scusare' #giannanannini… - dandelyeomie : gianna nannini sta ricevendo la merda perché ha girato un video in cui rappresenta i p0lizzi0tti con le facce da ma… - NPrevalebunt : Gianna Nannini con i poliziotti maiali l’hai fatta fuori dal vaso! KOMUNISTA da strapazzo! - Gianni18061969 : RT @officialmaz: Questo è un fotogramma dell'ultimo, video di Gianna #Nannini. Le forze dell'ordine rappresentate come maiali. Le stesse fo… -