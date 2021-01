Classifica Dakar 2021 auto: Stephane Peterhansel si laurea campione per la 14^ volta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stephane Peterhansel vince la Dakar 2021. Il francese di casa X-Raid Mini JCW team , padrone della corsa dalla seconda frazione, respinge gli attacchi dell’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota) che fino all’arrivo ha cercato di ribaltare la situazione. Nella giornata che ha visto il successo di Carlos Sainz (Mini), Peterhansel vince l’ottava Dakar in carriera nella speciale Classifica riservata alle auto, la 14^ se consideriamo le affermazioni tra le moto. Il nativo di Échenoz-la-Méline firma l’evento con 14? 51” di vantaggio su Al-Attiyah regalando a Mini il secondo successo consecutivo dopo la vittoria nel 2020 del già citato Sainz (Mini). Quest’ultimo chiude la manifestazione al terzo posto assoluto con 01H 01? 57” di ritardo dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)vince la. Il francese di casa X-Raid Mini JCW team , padrone della corsa dalla seconda frazione, respinge gli attacchi dell’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota) che fino all’arrivo ha cercato di ribaltare la situazione. Nella giornata che ha visto il successo di Carlos Sainz (Mini),vince l’ottavain carriera nella specialeriservata alle, la 14^ se consideriamo le affermazioni tra le moto. Il nativo di Échenoz-la-Méline firma l’evento con 14? 51” di vantaggio su Al-Attiyah regalando a Mini il secondo successo consecutivo dopo la vittoria nel 2020 del già citato Sainz (Mini). Quest’ultimo chiude la manifestazione al terzo posto assoluto con 01H 01? 57” di ritardo dal ...

whitehydrangeaa : RT @mult1formula: ??RISULTATI DECIMA TAPPA DAKAR 2021 ??? Un'altra vittoria per Al Rajhi nella sua terra, Al-Attiyah con un'ottima prestazion… - infoitsport : Classifica Dakar 2021 moto, 11ma tappa: Kevin Benavides a un passo dal successo, Brabec e Sunderland attardati - infoitsport : Classifica Dakar 2021 auto, 11^ tappa: Nasser Al-Attiyah si prepara per l'ultimo assalto a Stephane Peterhansel - Luca_Zunino : Dakar 2021, penultima tappa: sesto centro per Al Attiyah (Toyota), ma Peterhansel (Mini) è sempre leader di classif… - P300it : Termina la tappa con le auto con la seguente classifica. Vince Al-Attiyah davanti a Peterhansel e Sainz. #Dakar2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Dakar Dakar 2021, tutte le classifiche dopo l'undicesima tappa: auto, moto, camion e quad OA Sport Dakar 2021, Day 12: vittoria per Kevin Benavides

Ricky Brabec vince l’ultima tappa, ma con la seconda posizione l’argentino fa sua la Dakar 2021. E’ il primo 1-2 per Honda dal 1987 ...

Brema alla Dakar: top ten per Svitko

La nona tappa della Dakar si è rivelata molto dura. I piloti sono arrivati ??a Neom esausti dopo una prova speciale di 465 chilometri ad anello sulle rive del Mar Rosso, risultata molto impegnativa si ...

Ricky Brabec vince l’ultima tappa, ma con la seconda posizione l’argentino fa sua la Dakar 2021. E’ il primo 1-2 per Honda dal 1987 ...La nona tappa della Dakar si è rivelata molto dura. I piloti sono arrivati ??a Neom esausti dopo una prova speciale di 465 chilometri ad anello sulle rive del Mar Rosso, risultata molto impegnativa si ...