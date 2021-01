Can Yaman, spunta la FOTO in cui aveva 12 anni: lo riconoscete? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Che Can Yaman sia sempre stato bello lo conferma una FOTO pubblicata dall’attore sul suo profilo Instagram diverso tempo fa. Qui aveva 12 anni: lo riconoscete? Can Yaman da bambino La bellezza è una questione genetica che, nella maggior parte dei casi, si manifesta sin dalla tenera età. Lo sa bene Can Yaman, amatissimo attore turco e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 15 gennaio 2021) Che Cansia sempre stato bello lo conferma unapubblicata dall’attore sul suo profilo Instagram diverso tempo fa. Qui12: lo? Canda bambino La bellezza è una questione genetica che, nella maggior parte dei casi, si manifesta sin dalla tenera età. Lo sa bene Can, amatissimo attore turco e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Agenzia_Ansa : Auguri a Kabir Bedi, 75 anni per la tigre di Mompracem Conquistò l'Italia con #Sandokan. Si prepara remake con Can… - rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - AnomalyReyes : RT @amaricord: Livello di pienezza: Can Yaman che disattiva l'account su Twitter per colpa delle fan pazze che lo shippano con l'attrice de… - Merad989 : Ma volete lasciare fuori Demet e EK e Sanem? La state cercando e mettendo in mezzo voi. Se fosse un problema di vol… -