Can Yaman e le critiche per il flirt con Diletta Leotta: 'Fatti miei. Punto'. Poi chiude i commenti social e l'account Twitter (Di venerdì 15 gennaio 2021) reagisce sul social alle critiche per il presunto flirt con . Can Yaman ha ricevuto diverse critiche sul suo account e, probabilmente stanco della situazione, ha deciso di rispondere direttamente da ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) reagisce sulalleper il presuntocon . Canha ricevuto diversesul suoe, probabilmente stanco della situazione, ha deciso di rispondere direttamente da ...

WeCinema : Week end col cinema: il web è impazzito per loro e ora li corteggiano produzioni sempre più internazionali. Il ‘Duc… - rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - MagdaNita74 : RT @Le_Yamanine: ?? #CanYaman ??Noi continueremo a sostenerti e a proteggerti xché abbiamo sempre creduto in te e continueremo a farlo ????… - MagdaNita74 : RT @Le_Yamanine: ??Ed eccolo il nostro @canyaman1989 con la sua dolce mamma @guldemcan in videochiamata con la nonna????Solo amore x te??'Un… -