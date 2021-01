Whatsapp, Garante per la privacy: 'Poco chiara l'informativa agli utenti' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il messaggio con cui Whatsapp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che scatteranno dall'8 febbraio, e l'informativa sul trattamento che verrà fatto dei dati personali, 'sono Poco chiari e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il messaggio con cuiha avvertito i propridegli aggiornamenti che scatteranno dall'8 febbraio, e l'sul trattamento che verrà fatto dei dati personali, 'sonochiari e ...

Corriere : Whatsapp, il Garante per la privacy: «Informativa poco chiara e non idonea. Avvisata l'Europa» - TgLa7 : Whatsapp, Garante 'informativa a utenti poco chiara' . Autorita' Privacy pronta a intervenire anche in via d'urgenza - Agenzia_Italia : Il garante della privacy contro Whatsapp: 'Informativa poco chiara' - informapirata : #Whatsapp: Garante privacy, informativa agli utenti poco chiara. L’Autorità intenzionata ad intervenire anche in vi… - GDS_it : Aggiornamento di #Whatsapp, per il Garante della privacy comunicazione poco chiara -