“Ristoratori, attenti a queste proteste: aprire significa infrangere una legge” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Le indicazioni delle associazioni di categoria sono chiare: chi apre, lo fa a suo rischio e pericolo. Chi decide di aprire decide di disobbedire a una legge”. Non aprirà il suo Ristorante Posta Petronilla Frosio, che in qualità di presidente dei Ristoratori di Ascom Confcommercio Bergamo manda anche un messaggio ai suoi colleghi: “Fate attenzione, non è il momento di commettere certi errori”. La protesta #Ioapro, diventata virale negli ultimi giorni, promette una sorta di riapertura auto-regolamentata infischiandosene però del Dpcm, sia quello in scadenza il 15 gennaio che quello destinato a seguirlo ricalcandone l’impianto. Con la promessa di fornire “assistenza legale” ai clienti che decideranno di violare le regole anti-Covid, stabilite dal governo per provare a contenere il contagio, e si presenteranno a cena, seduti al tavolo, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Le indicazioni delle associazioni di categoria sono chiare: chi apre, lo fa a suo rischio e pericolo. Chi decide didecide di disobbedire a una”. Non aprirà il suo Ristorante Posta Petronilla Frosio, che in qualità di presidente deidi Ascom Confcommercio Bergamo manda anche un messaggio ai suoi colleghi: “Fate attenzione, non è il momento di commettere certi errori”. La protesta #Ioapro, diventata virale negli ultimi giorni, promette una sorta di riapertura auto-regolamentata infischiandosene però del Dpcm, sia quello in scadenza il 15 gennaio che quello destinato a seguirlo ricalcandone l’impianto. Con la promessa di fornire “assistenza legale” ai clienti che decideranno di violare le regole anti-Covid, stabilite dal governo per provare a contenere il contagio, e si presenteranno a cena, seduti al tavolo, ...

censore_ : RT @censore_: Se non si muore di #covid si morirà di fame! Ristoratori,bar,esercizi pubblici in genere,palestre,negozi che seppur aperti gr… - john33854028 : RT @censore_: Se non si muore di #covid si morirà di fame! Ristoratori,bar,esercizi pubblici in genere,palestre,negozi che seppur aperti gr… - zf_fabio : RT @censore_: Se non si muore di #covid si morirà di fame! Ristoratori,bar,esercizi pubblici in genere,palestre,negozi che seppur aperti gr… - SoniaLaVera : RT @censore_: Se non si muore di #covid si morirà di fame! Ristoratori,bar,esercizi pubblici in genere,palestre,negozi che seppur aperti gr… -