Renzi e la sua ambizione: la testa di Conte in cambio della Nato? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il dado è tratto: Matteo Renzi e Italia Viva hanno dichiarato guerra aperta a Giuseppe Conte e al suo governo col ritiro dall'esecutivo della compagine ministeriale della formazione liberale guidata dal seNatore toscano ed ex premier. L'uscita dal governo di Teresa Bellanova, Elena Bonetti ed Ivan Scalfarotto non ne producono immediatamente la caduta, ma la crisi aperta InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Renzi sua L’azzardo di Renzi: più peso nel governo o piena agibilità politica al centro Il Sole 24 ORE Italia Viva lascia il Governo, Renzi “La crisi è aperta da mesi”

ROMA (ITALPRESS) – Italia Viva lascia il Governo e apre così ufficialmente la crisi paventata da giorni. “Abbiamo convocato questa conferenza per fare il punto sulla situazione politica del paese e pe ...

Governo, Renzi apre la crisi: fine del Conte bis

Clicca e condividi l'articoloSi apre una crisi di governo, che deve essere ancora ufficialmente formalizzata, dagli sbocchi ignoti. E si apre in modo inatteso, quando sembravano esserci tutte le condi ...

