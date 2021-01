Palermo | violenza sessuale e prostituzione minorile | in manette due nomi della moda

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Importante operazionepolizia a, dove è stata scoperta una “rete” nel mondoatta alla, sia di ragazze maggiorenni che minorenni. Secondo quanto riferito, insono finiti 2, che avrebbero creato un sistema per irretire giovani aspiranti modelle. Sul tavolo delle accuse, anche quella, arrestate 3 persone Le fonti locali palermitane riportano che la Polizia ha arrestato in tutto 3 persone. Si tratterebbe di Francesco Pampa, 41enne titolareVanity Models Management di, e Massimiliano Vicari, ...

Importante operazione della polizia a Palermo, dove è stata scoperta una “rete” nel mondo della moda atta alla prostituzione, sia di ragazze maggiorenni che minorenni. Secondo quanto riferito, in mane ...Lo sfogo della giovane con la madre, durato ore in un giorno di agosto del 2019 e che ha portato poi alla denuncia e al via dell’indagine da parte ...