Outriders per PC | rivelate le impostazioni grafiche ed i requisiti minimi e consigliati

Square Enix ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Outriders, così come le sue impostazioni grafiche. Inoltre, l'editore ha pubblicato un trailer per PC che si concentra sulle varie tecnologie che saranno presenti in questa versione e che dovranno aspettarsi i giocatori. Secondo le specifiche, i giocatori di PC avranno almeno bisogno di un Intel i5 3470 o un AMD FX-8350 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 750Ti o una AMD Radeon R9 270X. Il gioco supporterà anche DirectX 11 e DirectX 12. Inoltre, Outriders richiederà 70 GB di spazio libero su disco. Il gioco consentirà ai giocatori di poter modificare il FOV oltre che a settare i propri FPS. Sarà possibile inoltre modificare la grafica del gioco, tra cui la qualità delle texture, l'illuminazione, le ombre e altro ...

