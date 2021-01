Il Recovery Fund è addirittura più ridicolo dei decreti “Ristori” (Di giovedì 14 gennaio 2021) di David Lisetti Lo scopo di questa breve trattazione è quella di portare il dibattito sul piano numerico, depurandolo di tutta la propaganda europeista che sta soffocando qualsiasi analisi quantitativa sulla reale “bodenza di fuogo” messa in campo dall’UE. Trovo sconcertante il dibattito mediatico che ruota intorno al Recovery Fund: questa misura europea viene presentata come salvifica, in grado di risollevare le sorti del nostro paese ma nessuno e dico nessuno dei media è disposto ad approfondire il Recovery Fund da un punto di vista strettamente numerico comparando i fondi stanziati in rapporto al PIL. Vi parlano di questi fantasmagorici 209 miliardi senza mai specificare la suddivisione annuale delle risorse e senza mai rapportare i fondi al PIL italiano. Ad esempio immaginatevi un ristorante cha abbia ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 14 gennaio 2021) di David Lisetti Lo scopo di questa breve trattazione è quella di portare il dibattito sul piano numerico, depurandolo di tutta la propaganda europeista che sta soffocando qualsiasi analisi quantitativa sulla reale “bodenza di fuogo” messa in campo dall’UE. Trovo sconcertante il dibattito mediatico che ruota intorno al: questa misura europea viene presentata come salvifica, in grado di risollevare le sorti del nostro paese ma nessuno e dico nessuno dei media è disposto ad approfondire ilda un punto di vista strettamente numerico comparando i fondi stanziati in rapporto al PIL. Vi parlano di questi fantasmagorici 209 miliardi senza mai specificare la suddivisione annuale delle risorse e senza mai rapportare i fondi al PIL italiano. Ad esempio immaginatevi un ristorante cha abbia ...

