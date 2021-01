**Governo: Nencini, ‘va ricomposto attuale quadro politico’** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “La crisi di governo va affrontata con decisione. La strada maestra è mettere al centro il parlamento e salire al Quirinale. Nel frattempo bisogna lavorare per formare una maggioranza organica entro un quadro politico certo senza affidarsi a soluzioni di fortuna. Va ricomposto l’attuale quadro politico”. Così in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio e il senatore del Psi Riccardo Nencini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “La crisi di governo va affrontata con decisione. La strada maestra è mettere al centro il parlamento e salire al Quirinale. Nel frattempo bisogna lavorare per formare una maggioranza organica entro unpolitico certo senza affidarsi a soluzioni di fortuna. Val’politico”. Così in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio e il senatore del Psi Riccardo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

