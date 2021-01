Giulia De Lellis cade e sbatte la testa: “Forse devo fare dei controlli” (Video) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano L’influencer racconta, sulle Instagram Stories, di aver sbattuto la testa All’alba del suo venticinquesimo compleanno, Giulia De Lellis si fa male. Per davvero. È lei stessa ad averlo raccontato qualche minuto fa attraverso il suo canale Instagram: “Le sto combinando tutte io”, inizia il racconto l’influencer. In una vestaglia morbida di pile rosa confetto e con un filtro di Hello Kitty per nascondere il viso di chi si è fatto molto male, Giulia De Lellis, racconta ai suoi follower l’ultimo episodio che la vede coinvolta. È caduta e ha sbattuto la testa mentre, dal bagno, tornava in camera. “Alla vigilia del mio venticinquesimo compleanno ho avuto la brillante idea di svegliarmi, alzarmi dal letto per prepararmi e fare le mie cose e tornare ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano L’influencer racconta, sulle Instagram Stories, di aver sbattuto laAll’alba del suo venticinquesimo compleanno,Desi fa male. Per davvero. È lei stessa ad averlo raccontato qualche minuto fa attraverso il suo canale Instagram: “Le sto combinando tutte io”, inizia il racconto l’influencer. In una vestaglia morbida di pile rosa confetto e con un filtro di Hello Kitty per nascondere il viso di chi si è fatto molto male,De, racconta ai suoi follower l’ultimo episodio che la vede coinvolta. È caduta e ha sbattuto lamentre, dal bagno, tornava in camera. “Alla vigilia del mio venticinquesimo compleanno ho avuto la brillante idea di svegliarmi, alzarmi dal letto per prepararmi ele mie cose e tornare ...

mickyCREE : @whatareu13 Ricorda Giulia de lellis che fine fece per stesse cose - senpaikrol : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - luvi__ca : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - Angelicapietro2 : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - beaninfea : Giulia de Lellis che lancia l’hashtag #senzafiltri #senzatrucco #senzamekeup e poi fa un tiktok dove ha il filtro p… -