‘Gf Vip 5’, tentativi di distensione tra Stefania Orlando e Dayane Mello: “Mi ha fatto molto piacere quando hai detto che hai stima nei miei confronti” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nonostante nell’ultima settimana è stata molto forte la discussione avvenuta nella Casa del Grande Fratello tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando a seguito di un ballo avvenuto durante una festa a tema brasiliano tra Tommaso e Dayane Mello che ha molto infastidito Stefania per via del fatto che ha trovato indelicato l’atteggiamento di Tommaso visto che il rapporto tra le due gieffine si è incrinato, è stata proprio la Orlando nel corso del pomeriggio a confrontarsi con la modella. Le due hanno riflettuto in giardino sui mesi di convivenza forzata che hanno passato insieme e consapevoli di aver avuto un rapporto molto discutibile fatto di tanti alti e bassi, hanno comunque ritenuto di aver ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nonostante nell’ultima settimana è stataforte la discussione avvenuta nella Casa del Grande Fratello tra Tommaso Zorzi ea seguito di un ballo avvenuto durante una festa a tema brasiliano tra Tommaso eche hainfastiditoper via delche ha trovato indelicato l’atteggiamento di Tommaso visto che il rapporto tra le due gieffine si è incrinato, è stata proprio lanel corso del pomeriggio a confrontarsi con la modella. Le due hanno riflettuto in giardino sui mesi di convivenza forzata che hanno passato insieme e consapevoli di aver avuto un rapportodiscutibiledi tanti alti e bassi, hanno comunque ritenuto di aver ...

zazoomblog : La squalifica di Bettarini ex del GF Vip accusa Elisabetta Gregoraci: le pesanti insinuazioni - #squalifica… - Giulietta23123 : RT @rebeeccaa02: I vip devono scegliere due frasi da mettere sulle magliette per quanto riguarda lo shop online del GF. G: Io basitaah e mi… - blogtivvu : La squalifica di Bettarini, ex del #GFVip accusa Elisabetta Gregoraci: le pesanti insinuazioni - Ale_Oliverio : RT @rebeeccaa02: I vip devono scegliere due frasi da mettere sulle magliette per quanto riguarda lo shop online del GF. G: Io basitaah e mi… - rebeeccaa02 : I vip devono scegliere due frasi da mettere sulle magliette per quanto riguarda lo shop online del GF. G: Io basita… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Paolo Brosio, rivelazione choc a Live non è la D'Urso. «Maria Laura mi disse, che ci faccio con lui?» Il Messaggero