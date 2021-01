Calciomercato Inter: Esposito va al Venezia, affare ai dettagli (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo la non fortunosa esperienza alla SPAL, Sebastiano Esposito cercherà di riscattarsi al Venezia. Trattativa ai dettagli Dopo la sfortunata esperienza alla SPAL, Sebastiano Esposito cambia aria e va al Venezia. Come riporta Gianluca Di Marzio entro la giornata di domani, venerdì 15 gennaio, si dovrebbe definire ogni dettaglio. I contatti sono continui per riuscire a chiudere l’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo la non fortunosa esperienza alla SPAL, Sebastianocercherà di riscattarsi al. Trattativa aiDopo la sfortunata esperienza alla SPAL, Sebastianocambia aria e va al. Come riporta Gianluca Di Marzio entro la giornata di domani, venerdì 15 gennaio, si dovrebbe definire ognio. I contatti sono continui per riuscire a chiudere l’operazione. Leggi su Calcionews24.com

