Uomini e Donne, registrazione 12-01-2021: pianti, liti e urla in studio e fuori (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La puntata di Uomini e Donne registrata martedì 12 gennaio 2021 è cominciata come sempre con Gemma Galgani che ha purtroppo ha ricevuto l’ennesima delusione d’amore. Si è quindi passati al trono di Davide Donadei, che ancora non riesce a scegliere tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, con cui ha avuti una feroce litigata in studio. Quindi si è passati al trono di Sophie Codegoni, che non è stata da meno, visto che ha litigato sia in esterna che in un studio con uno dei suoi due corteggiatori rimasti; in questo caso sono volate parole davvero grosse, che probabilmente la regia sarà costretta a censurare. Gemma Galgani sedotta e abbandonata Gemma Galgani non riesce proprio a rassegnarsi alla fine della sua storia con Maurizio Guerci. In studio se ne ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La puntata diregistrata martedì 12 gennaioè cominciata come sempre con Gemma Galgani che ha purtroppo ha ricevuto l’ennesima delusione d’amore. Si è quindi passati al trono di Davide Donadei, che ancora non riesce a scegliere tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, con cui ha avuti una ferocegata in. Quindi si è passati al trono di Sophie Codegoni, che non è stata da meno, visto che hagato sia in esterna che in uncon uno dei suoi due corteggiatori rimasti; in questo caso sono volate parole davvero grosse, che probabilmente la regia sarà costretta a censurare. Gemma Galgani sedotta e abbandonata Gemma Galgani non riesce proprio a rassegnarsi alla fine della sua storia con Maurizio Guerci. Inse ne ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - Sfigosauro : RT @MenteObliqua: DONNE Orgasmo clitorideo Oragsmo vaginale Orgasmo anale Orgasmi multipli Squirting UOMINI L'importante è sborrare https:… - MestaErrabunda : La politica non si fa coi like ma nelle istituzioni? Ma vai a cagare, che siete pieni di vostri soldatini qua dentr… -