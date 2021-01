Tenta di rubare un’auto davanti alla caserma dei carabinieri: i militari prima lo ‘illudono’, poi lo arrestano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono due i cittadini di Monterotondo arrestati dai carabinieri: uno è stato sorpreso mentre spacciava la cocaina dalla propria auto in pieno centro abitato, mentre l’altro stava Tentando di rubare una macchina da un parcheggio pubblico nei pressi della caserma. Tenta di rubare l’auto vicino la caserma Poche ore prima, i carabinieri di Monterotondo, dopo aver visto passare davanti alla caserma un 54enne del posto, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, in atteggiamento guardingo, hanno deciso seguirlo. L’uomo, ignaro di essere osservato dai carabinieri, è riuscito ad infilarsi in un’autovettura, parcheggiata in un posteggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono due i cittadini di Monterotondo arrestati dai: uno è stato sorpreso mentre spacciava la cocaina dpropria auto in pieno centro abitato, mentre l’altro stavando diuna macchina da un parcheggio pubblico nei pressi delladil’auto vicino laPoche ore, idi Monterotondo, dopo aver visto passareun 54enne del posto, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, in atteggiamento guardingo, hanno deciso seguirlo. L’uomo, ignaro di essere osservato dai, è riuscito ad infilarsi invettura, parcheggiata in un posteggio ...

CorriereCitta : Tenta di rubare un’auto davanti alla caserma dei carabinieri: i militari prima lo ‘illudono’, poi lo arrestano - LiguriaOggi : Voltri - Entra in un bar, tenta di rubare e aggredisce il titolare: arrestato - News24Italy : #Tenta di rubare una costosa confezione di crema da donna: denunciato per furto - martyla77 : RT @larenait: Domenica in via Mazzini a Verona - larenait : Domenica in via Mazzini a Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta rubare Tenta di rubare delle Nike, ma nella scatola trova due scarpe per il piede sinistro L'Arena Chi è Patrick Rubino, tra Amici, TikTok e la sofferenza dell’amore a distanza in “Ora”

Patrick Rubino, in arte Patrik, è stato durante i primi giorni di lockdown lo scorso marzo, uno degli artisti italiani più ascoltati con il singolo “Ora” ...

Sfreccia a tutta velocità a bordo di un'auto rubata e poi tenta la fuga: arrestato

Protagonista del rocambolesco inseguimento, finito con il suo arresto e con un vigile costretto a sottoporsi a cure mediche, è un giovane pluripregiudicato triestino. Il ragazzo era anche sprovvisto d ...

Patrick Rubino, in arte Patrik, è stato durante i primi giorni di lockdown lo scorso marzo, uno degli artisti italiani più ascoltati con il singolo “Ora” ...Protagonista del rocambolesco inseguimento, finito con il suo arresto e con un vigile costretto a sottoporsi a cure mediche, è un giovane pluripregiudicato triestino. Il ragazzo era anche sprovvisto d ...