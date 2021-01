Scuola, Azzolina in Aula: “Spiace che gran parte delle Regioni abbiano posticipato il rientro in classe” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Spiace che gran parte delle Regioni abbiano posticipato il rientro in classe. Tutto ciò con il rischio di causare disorientamento, precarietà, insicurezza e povertà educativa. Rinnovo, anche in questa sede, la mia disponibilità al dialogo, al confronto, con tutti gli attori istituzionali coinvolti, per il bene delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi” Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante il question time alla Camera, sottolineando che “la Scuola, lo ribadisco, è pronta e in grado di garantire ambienti controllati e con ridotte percentuali di rischio, come rilevato dai dati e dagli studi sui contagi forniti dalle autorità scientifiche” L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “cheilin. Tutto ciò con il rischio di causare disorientamento, precarietà, insicurezza e povertà educativa. Rinnovo, anche in questa sede, la mia disponibilità al dialogo, al confronto, con tutti gli attori istituzionali coinvolti, per il benenostre ragazze e dei nostri ragazzi” Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia, durante il question time alla Camera, sottolineando che “la, lo ribadisco, è pronta e in grado di garantire ambienti controllati e con ridotte percentuali di rischio, come rilevato dai dati e dagli studi sui contagi forniti dalle autorità scientifiche” L'articolo proviene ...

matteosalvinimi : La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte… - matteosalvinimi : #Salvini: Arcuri commissario alle mascherine e non arrivavano, commissario alla scuola e lascio giudicare agli stud… - matteosalvinimi : Pronto a mettere in moto, direzione ufficio. L’impegno affinché gli Italiani possano uscire di casa, per lavoro o p… - pola1945 : RT @Massimi47715989: Azzolina, aumentano analfabetismo e Neet,per questo mi batto - Ultima Ora - ANSA - ilfattovideo : Scuola, Azzolina in Aula: “Spiace che gran parte delle Regioni abbiano posticipato il rientro in classe” -