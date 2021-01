"Roba privata". Telefonata in diretta sulla crisi di governo? Mentana gela la Merlino: bocca cucita e imbarazzo in studio | Video (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Momenti di imbarazzo in studio a L'Aria Che Tira. Ospite nel giorno più atteso dal governo giallorosso, Enrico Mentana. Per capire meglio le intenzioni di Matteo Renzi, il direttore del TgLa7 ha contattato chi dentro all'esecutivo ci è fino al collo. Una Telefonata misteriosa però che suscita la curiosità di Myrta Merlino. E così la primissima domanda non può che essere: "Ma con chi parlavi al telefono prima?". Un quesito che il giornalista non sembra prendere molto bene. Dopo secondi di interminabile silenzio e qualche accenno di "no" con la testa, ecco che Mentana risponde: "No, è una Telefonata privata". Ma il direttore del Tg di La7 accontenta la conduttrice e dopo la battuta: "Ero al telefono con la mia cagnolina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Momenti diina L'Aria Che Tira. Ospite nel giorno più atteso dalgiallorosso, Enrico. Per capire meglio le intenzioni di Matteo Renzi, il direttore del TgLa7 ha contattato chi dentro all'esecutivo ci è fino al collo. Unamisteriosa però che suscita la curiosità di Myrta. E così la primissima domanda non può che essere: "Ma con chi parlavi al telefono prima?". Un quesito che il giornalista non sembra prendere molto bene. Dopo secondi di interminabile silenzio e qualche accenno di "no" con la testa, ecco cherisponde: "No, è una". Ma il direttore del Tg di La7 accontenta la conduttrice e dopo la battuta: "Ero al telefono con la mia cagnolina ...

MillaCarbo1 : RT @Iosonolagomma: Quando scrivete roba come ' Vorrei vedere se fosse tua mamma' ecc ecc non fate altro che dimostrare che non conoscete la… - ricky_pru : RT @Iosonolagomma: Quando scrivete roba come ' Vorrei vedere se fosse tua mamma' ecc ecc non fate altro che dimostrare che non conoscete la… - CeciliaVig : RT @Iosonolagomma: Quando scrivete roba come ' Vorrei vedere se fosse tua mamma' ecc ecc non fate altro che dimostrare che non conoscete la… - Nicoranus83 : RT @Iosonolagomma: Quando scrivete roba come ' Vorrei vedere se fosse tua mamma' ecc ecc non fate altro che dimostrare che non conoscete la… - Iosonolagomma : Quando scrivete roba come ' Vorrei vedere se fosse tua mamma' ecc ecc non fate altro che dimostrare che non conosce… -

Ultime Notizie dalla rete : Roba privata Compiano, il fratello dopo la sentenza: «Luigi era malato di collezionismo» Corriere della Sera Una coltivazione – serra di marijuana a Porporano: tre arresti

Cercavano marijuana, e ne hanno trovato una coltivazione. Gli agenti della squadra mobile, intervenuti a Porporano, hanno trovato 24 piante “mature” e 84 - ParmaPress24 ...

Compiano, il fratello dopo la sentenza: «Luigi era malato di collezionismo»

Quell’asta da Sotheby’s rimane forse il simbolo più evidente della parabola di Luigi Compiano. Una storia incredibile, che ha visto un ricco uomo, rispettato da tutti, trasformarsi in un «drogato di c ...

Cercavano marijuana, e ne hanno trovato una coltivazione. Gli agenti della squadra mobile, intervenuti a Porporano, hanno trovato 24 piante “mature” e 84 - ParmaPress24 ...Quell’asta da Sotheby’s rimane forse il simbolo più evidente della parabola di Luigi Compiano. Una storia incredibile, che ha visto un ricco uomo, rispettato da tutti, trasformarsi in un «drogato di c ...