Renzi tende la corda, ma non la spezza: «Da noi nessuna pregiudiziale su Conte» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cade nel vuoto l'estremo appello di Giuseppe Conte a non aprire la crisi. Le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto, tutti di Italia Viva, si dimettono dal governo. Ad annunciarlo ha provveduto direttamente Matteo Renzi nella conferenza stampa appositamente convocata. La partita vera comincia ora. Il borsino della crisi scommette sul ritorno del premier al Colle, questa volta in veste di dimissionario con buone possibilità di un reincarico finalizzato a verificare la possibilità di riscostituire su nuove basi la vecchia maggioranza. Renzi nega «contatti con il presidente del Consiglio». In ogni caso, la conta al Senato all'ultimo "responsabile" è un'ipotesi che sembra definitivamente tramontata, anche per effetto dell'appello di Grillo all'inciucissimo.

