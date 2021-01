“Questo sarà lo scoop del 2021” Alla fine Corona si sposa per davvero. La data delle nozze (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matrimonio si matrimonio no, Fabrizio Corona continua a stupire e a dare notizie ambigue sul suo prossimo matrimonio. Si farà o non si farà? L’ex re dei paparazzi vuole lasciare tutti col fiato sospeso. Il mistero delle pubblicazioni Tutto è cominciato a novembre quando sul sito Dagospia sono sbucate le pubblicazioni della coppia formata da Fabrizio Corona e una certa Pasqualina Del Grosso Fabrizio Corona, 46 anni, sposerà Pasqualina Del Grosso, detta «Lia», un anno in più. data delle pubblicazioni: 19 novembre 2020. Da allora i due avrebbero avuto 180 giorni di tempo per convolare a nozze, o ripensarci. E quindi è scattata la caccia Alla signora Lia, e si è scoperto che la donna, di origine veronese, è General manager e ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matrimonio si matrimonio no, Fabriziocontinua a stupire e a dare notizie ambigue sul suo prossimo matrimonio. Si farà o non si farà? L’ex re dei paparazzi vuole lasciare tutti col fiato sospeso. Il misteropubblicazioni Tutto è cominciato a novembre quando sul sito Dagospia sono sbucate le pubblicazioni della coppia formata da Fabrizioe una certa Pasqualina Del Grosso Fabrizio, 46 anni, sposerà Pasqualina Del Grosso, detta «Lia», un anno in più.pubblicazioni: 19 novembre 2020. Da allora i due avrebbero avuto 180 giorni di tempo per convolare a, o ripensarci. E quindi è scattata la cacciasignora Lia, e si è scoperto che la donna, di origine veronese, è General manager e ...

